Gilze en Rijen onderzoekt schadevergoeding aan bewoners voor wortelopdruk bomen

Ophef over ‘corona-brief’ van Werkendam­se dominee

16:11 Over een brief van de Werkendamse dominee Agteresch is ophef ontstaan op met name social media. Agteresch is predikant van de gereformeerde gemeente in zijn woonplaats en schreef in een brief aan de kinderen van de Bethelkerk dat het corona-virus deels ook hun schuld is. De gewraakte brief is inmiddels door de kerk van de site gehaald.