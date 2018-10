Gilze en Rijen kiest voor kleine sporthal op plaats Margriethal in Rijen

Na de nieuwbouw van sportaccommodatie Den Butter zijn de meeste verenigingen overgegaan naar deze locatie. Die sporthal zit vol in de courante avonduren. Er is nog wel ruimte heel vroeg of heel laat, maar dat is voor de meeste verenigingen niet praktisch.

Ouderen

In ieder geval is er extra capaciteit nodig op de huidige locatie van de Margriethal omdat enkele verenigingen willen uitbreiden en omdat gymnastiekonderwijs en toegenomen bewegingslessen voor ouderen steeds meer ruimte vragen. De vraag vanuit de gemeenteraad was of een kleine sporthal nodig is of een grote sportzaal. Na een flinke studie komen B en W tot de slotsom dat de kleine sporthal (28x31x7 meter), kosten ruwweg 2,5 miljoen euro, het meest wenselijk is. De sportzaal zou 1,657700 kosten (16x 28 x 7 meter), maar zit dan direct aan de maximale capaciteit.

Voetbal