Gilze en Rijen kiest voor bijna gratis onderdoorgang spoor en rotonde bij N631

Geen klopjacht op geboeide verdachte die vluchtte in politieau­to: 'Hij zal binnenkort wel binnenko­men'

8:09 ROOSENDAAL - De geboeide verdachte die vorige week kort na zijn arrestatie in Roosendaal wist te vluchten door achter het stuur van een politieauto te kruipen, is nog altijd spoorloos. Hij is volgens getuigen iemand die vaak met de politie in aanraking is geweest voor (kleine) drugsdelicten. Drie dagen eerder zou de Roosendaler nog zijn opgepakt met hennep in een verborgen ruimte van zijn auto.