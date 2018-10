Gilze en Rijen in handen van nieuwe jeugdraad

Van elke basisschool in Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten nemen twee kinderen uit groep zeven en acht plaats in de raad.

Bijzonder moment

Eed

De kinderen moesten een ‘eed’ afleggen. Op de vraag of ze hun best zouden gaan doen om de kinderen in de gemeente zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en zich daarbij ook netjes zouden gedragen, klonk luid uit alle monden: ‘Ja, ik ga mijn uiterste best doen'.

Geen aanmeldingen

De installatie verliep dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. Er had zich namelijk niemand aangemeld om kinderburgemeester te worden. De wethouder vroeg ter plekke of er toch nog iemand was die zich wilde aanmelden. Meteen gingen er toen zes vingers de lucht in.,,We waren even bang dat we dit jaar geen kinderburgemeester zouden hebben, maar dat is gelukkig niet meer aan de orde", lachte Van der Veen.