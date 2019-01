Gilze en Rijen huisvest te weinig statushouders in 2018

Geen extra strook nodig voor Brabant­liner bij A27: ‘Doorstro­ming verbetert‘

6:41 OOSTERHOUT - Er is in de toekomst geen extra busstrook nodig bij de A27, die over enkele jaren wordt verbreed. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat in reactie op zorgen vanuit de regio over mogelijke opstoppingen voor de Brabantliner. Deze bus rijdt vanuit Breda en Oosterhout naar Utrecht. Volgens Rijkswaterstaat leidt de verbreding tot een betere doorstroming.