Gilze en Rijen gaat fors meer bouwen

RIJEN - De nieuwbouw in Gilze en Rijen bleef in 2020 fors achter. Daarom wil de gemeente de komende jaren een flinke inhaalslag maken. In overleg met de buurgemeenten Breda en Tilburg zijn er ook wensen aangegeven voor wat extra groei.

De plannen voor nieuwbouw zijn vorige week in B en W vastgesteld. De cijfers veranderen nogal eens omdat bezwaren al snel naar de rechtbank leiden. In de meest actuele en optimistische cijfers zou de gemeente dit jaar op ongeveer 290 woningen komen. Het merendeel in Gilze, omdat daar de inhaalslag nog twee jaar het grootst is.

Rijtjeshuizen

In de woonvisie heeft de gemeente ingezet op meer divers bouwen. In Gilze en in Rijen is het aantal rijtjeshuizen met 45 procent oververtegenwoordigd. Dus moeten er meer appartementen, tweekappers en bijvoorbeeld vrijstaande woningen komen. In Hulten en Molenschot wordt juist gedacht aan goedkopere woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens, die anders het dorp uit moeten.

,,Door nu meer voor het middensegment te bouwen bevorder je de doorstroming", zegt wethouder Sandra Diepstraten. ,,Onderzoek wijst uit dat er behoefte is om naar ruimere woningen te verhuizen. Dat biedt ruimte voor starters.”

Naast nieuwbouw is de herziening van de zelfbewoningsplicht een mogelijkheid om de druk op de woningmarkt te verlichten. ,,Kopers van een woning moeten minstens twee jaar blijven wonen. Dat houdt beleggers tegen die een hoge huur vragen of met snelle winst doorverkopen. En uitzendbureaus die er migranten in zetten.” Het Rijk is bezig met een aanscherping, die de wethouder graag ziet komen.

Zelf bouwen

De belangrijkste projecten: In Gilze is de verkoop van 34 kavels aan het Laarspad begonnen. Zelf bouwen op ruime percelen. ,,De animo is zo groot dat geloot moet worden.” In het centrumplan Gilze worden 30 appartementen, 4 penthouses en 6 gezinswoningen gebouwd. Achter basisschool De Wildschut start eind dit jaar de bouw van 16 rijtjeswoningen.

In Wendel-Zuid komen 15 tweekappers. Uiteindelijk moeten hier 52 woningen komen. ,,Gedacht wordt ook aan vier pre-mantelzorgwoningen. Dat zijn woningen in de tuin waar een ouder tijdelijk woont. De mantelzorg is dan nabij", aldus Diepstraten. Ook inwoners van Rijen kunnen deze aanvragen.

De Kring

In Rijen was vorige week de aftrap voor de bouw van 43 luxe huurappartementen tegenover het station aan Stationsplein/Laagstraat. Aan de Mgr. Ariënsstraat, locatie de Kring, komen 26 betaalbare koop- en huurwoningen. Aan de Van Oldenbarneveldtlaan komen 9 woningen en aan het Raadhuisplein 6.

In de Vliegende Vennen fase 3 en 4 staan respectievelijk 8 en 29 woningen op de rol. Maar die bouwplannen liggen bij de rechter, dus de wethouder sluit niet uit dat deze projecten vertraging oplopen.