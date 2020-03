Gilze en Rijen en andere gemeenten mogen glyfosaat (Roundup) toch verbieden

Dat blijkt na een uitspraak in een beroepszaak van de provincie Noord-Brabant bij de Centrale Grondkamer in Zwolle, die namens de minister pachtcontracten beoordeelt.

Het oordeel van de Grondkamer-Zuid in januari dat het gebruik niet verboden mocht worden is daarmee vernietigd. In Gilze en Rijen is de eerste toestemming nu binnen, tot grote tevredenheid van wethouder Grondzaken David Vermorken. ,,Glyfosaat is slecht voor mens, dier en milieu. Dat willen we niet toestaan op toekomstige bouwgrond.”

Roundup

Met ingang van 2020 nemen provincie en veel gemeenten in de pachtcontracten op dat de gebruiker op gemeentegrond geen glyfosaathoudende middelen mag gebruiken, Roundup is de bekendste. Pachters gingen in beroep omdat glyfosaat onkruid zeer effectief bestrijd en dat ze zonder dit middel de pachtgrond na gebruik niet in dezelfde staat kunnen teruggeven. Zij kregen in eerste instantie gelijk bij de Grondkamer-Zuid.

Gemeenten gingen daar weer massaal tegen in beroep. ,,De Grondkamer-Zuid had veel beroepszaken liggen en besloot daarom het beroep van de provincie in Zwolle af te wachten. Nu dat heeft gediend, krijgen wij in dit ene geval, maar naar verwachting ook in de andere pachtzaken gelijk", zegt Vermorken.

Ban

Voorlopig geldt het verbod bij kortdurende pachtcontracten, in dit geval één jaar. Over een ban op Roundup bij langjarige pachtcontracten is nog geen uitspraak gedaan. ,,Die hebben wij ook een paar. Als die aflopen zullen we ze ook zo veel mogelijk omzetten in korte pachten. We hebben de grond steeds meer nodig voor woningbouwprojecten”, aldus Vermorken