Gilze en Rijen denkt aan opblazen ABG-samenwerking: ‘Doorsudderen is slecht voor de mensen’

Allereer­ste digitale ambtenaar helpt honderden Dongenaren met hulpvragen

25 november DONGEN - Meer dan 400 Dongenaren zijn de afgelopen maanden geholpen door een virtuele assistent. De chatbot Gem is een primeur: geen andere gemeente had tot nu toe een digitale medewerker. Nu de pilot succesvol is afgerond, komt daar rap verandering in.