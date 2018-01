Gilze en Rijen: 'Buurt mag zelf inzet boa of politie bepalen'

KIESWIJZERGILZE-RIJEN - Welke onderwerpen moeten we opnemen in de BN DeStem Kieswijzer? U mag het zeggen. Vijf inwoners doen voor hun gemeente een voorzet, waaruit u de onderwerpen kiest die wij voorleggen aan de plaatselijke politieke partijen. Met deze informatie bouwen wij de Kieswijzer die we in februari lanceren. Vandaag: Gilze en Rijen.

Vijf betrokken Gilze- en Rijenaren helpen mee met het samenstellen van de Kieswijzer. Aan tafel in Cultureel Centrum de Boodschap in Rijen melden zich: Bert Wagemakers (onder andere van de Heemkring Molenheide), Mustapha El Kouazi (gebiedregisseur ABG-gemeenten bij Woningstichting Leystromen), Will van Riel (van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen) en Ingrid Langen (directeur van Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen). Tenslotte deelt Jeroen Gillessen (waarnemend voorzitter van Voetbalvereniging Rijen) zijn visie.

'Grondprijzen zijn hier hoog'

Mustapha El Kouazi: ,,Vooral in de kern van Rijen zien we nog groei, maar we hebben te kampen met de grondprijzen van verschillende locaties. Ter vergelijking: de grondprijzen in een stad als Tilburg zijn lager dan de gronden in de gemeente Gilze en Rijen. Wil je de sociale woningbouw in de gemeente stimuleren, dan zou hier echt iets moeten veranderen.”

'Wat als de basis zou verdwijnen?

Will van Riel: ,,De functie van Defensie is tweezijdig. Aan de ene kant garandeert de vliegbasis dat er ruimte is tussen de dorpen, en de basis zorgt voor werkgelegenheid en heeft een belangrijke natuurfunctie. Aan de andere kant is er overlast. Daarnaast: stel dat de vliegbasis zou verdwijnen, wat komt er dan voor in de plaats?”

'Geld voor film en theater'

Ingrid Langen: ,,Men vindt het geweldig dat we hier De Boodschap hebben: een theater en een filmhuis. De gemeente hier draagt het belang uit, maar ondertussen krijgen we nul euro voor film en theater. Ik vind dat best lastig. Het roept de vraag op: wat is het je waard?”

'Niet laten verpauperen'

Bert Wagemakers over boeren bedrijven: ,,Er zijn bedrijven die stoppen, of problemen hebben met de opvolging. Misschien moet de gemeente hen meehelpen om naar de plannen van de toekomst te kijken. De gemeente kan er, samen met de boeren, voor zorgen dat het buitengebied niet verpaupert.

