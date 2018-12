Gilze en Rijen: boerencamping moet geen kroeg worden

Bezwaar

De start van een landschapscamping is akkoord wat de gemeenteraad betreft. Maar wel onder strikte voorwaarden, zo staat in het bestemmingsplan. Jansen is het daar niet mee eens. Twee omwonenden die de komst van de camping niet zien zitten, maken ook bezwaar tegen het bestemmingsplan. Zij vinden de voorwaarden juist niet streng genoeg.

Kantine

Als het aan de gemeenteraad ligt mag Jansen alleen iets te eten en drinken verkopen aan gasten die in het nachtregister staan ingeschreven. Bezoekers van de campinggasten mogen de kantine niet in of het terras niet op. Dat geldt ook voor langsrijdende fietsers die even willen afstappen voor een versnapering. ,,Het moet niet zo zijn dat op een goed moment de jeugd uit het dorp ’s avonds naar de Brakken gaat. We willen daar geen grijs gebied in hebben,’’ zei de gemeentewoordvoerder.