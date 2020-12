GILZE - Evenementenclub Zo104 in Gilze is het toch nog gelukt om op ‘derde kerstdag’, (27 december) de live uitzending van de GilseTop104 te gaan presenteren. Een eigen 'glazen kooi’ in CC De Schakel maakte het alsnog mogelijk.

Omdat al zo veel niet door kon gaan vanwege corona, hebben de vrijwilligers van Zo104 de koppen bij elkaar gestoken om toch iets te bedenken. Vorig jaar was de Top104 al een succes bij een ander evenement. De recente extra beperkingen door corona dreigden alsnog roet in het eten te gooien. Met een eigen 'glazen kooi’ in cc De Schakel en personele beperkingen kan de uitzending toch doorgaan.

De Gilse Top104 is samengesteld uit de muzikale top tien van Gilzenaren. Burgemeester Derk Alssema is een van de gasten en zal in de tv-uitzending ook zijn eigen keuze toelichten.

Jeroen van Nunen van Zo104: ,,We beginnen om 09.00 uur. Dankzij steun van De Schakel en tv-zender Hallo GilzeRijen kunnen de DJ's vanaf 13.00 uur toch nog live gaan presenteren. Er zijn diverse interviews en spelletjes.” De uitzending is te volgen via internet of tv-zender Hallo GilzeRijen.