Gils Kwist gaat nu zeker door, met veel buitenopdrachten

Dodenher­den­king weer als vanouds, met extra aandacht voor de slachtof­fers in Oekraïne

OOSTERHOUT - Herdenkingen zijn per definitie sober en stil, maar de coronacrisis maakte de Dodenherdenking de afgelopen twee jaar wel heel erg naargeestig. Prompt nu er weer publiek bij aanwezig mag zijn, is er door de oorlog in Oekraïne extra reden voor een herdenking.

3 mei