Gierzwaluwhotel op Slotjesveld

OOSTERHOUT - Op de parkeerplaats van het Slotjesveld heeft de gemeente een Gierzwaluwhotel geplaatst. ,,Het is neergezet als herkenningspunt, bedoeld om de looprichting van het parkeerterrein naar het centrum te benadrukken”, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,En we doen meteen iets goeds voor een vogelsoort.”

Steeds minder broedplaatsen

Gierzwaluwen gebruiken gewoonlijk woonhuizen als broedplaatsen. Vanwege het dichtstoppen van kieren, het vervangen van pannen door asfalttegels en nieuwbouw zonder pannendaken zijn er steeds minder broedplaatsen voor de vogels.

Het is niet bekend of er een nestje in zit