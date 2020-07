Scooter­rijd­ster zwaarge­wond na botsing met auto in Hooge Zwaluwe

17:31 HOOGE ZWALUWE - Een scooterrijdster is woensdagmiddag zwaargewond geraakt na een botsing met een auto op de kruising van de Wilgenweg met de Moerseweg in Hooge Zwaluwe. De jonge vrouw is met spoed per ambulance - onder begeleiding van een trauma arts - naar het ziekenhuis overgebracht.