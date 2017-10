Gezocht: opvolger voor wijngaard De Linie in Made

Het runnen van de wijngaard van een hectare met zesduizend stokken is niet niks, maakt Van Stokkom duidelijk. Het is een ‘risicovolle onderneming’. Al is het alleen al vanwege het groeiend aantal concurrenten in Nederland. En dus moet een opvolger ook in staat zijn om excursies te leiden, beschikken over goede sociale vaardigheden, de website en andere promotieactiviteiten kunnen bijhouden, ondernemend denken, het liefst meerdere talen spreken, vakliteratuur lezen, administratief inzicht hebben en bereid zijn om te verhuizen naar Made. Van Stokkom: ,,Huizen genoeg te koop hier, dat kan het probleem niet zijn.”



Kastelein

Van Stokkom: ,,Iemand had laatst iets op Facebook gezet. Maar de reacties die ik daar op heb gekregen, daar heb ik niks aan. Mensen weten veelal niet wat het runnen van een wijngaard inhoudt. Die denken dat van wijn houden genoeg is. Dat is bijna eerder een nadeel, want een echte kastelein laat zijn eigen drank staan.”



Eerdere geïnteresseerden dachten ook dat Van Stokkom zijn grond verkoopt. Dit is niet het geval. ,,Dan staan er volgend jaar schapen of zonnepanelen op. Dat wil ik niet. Dit is mijn levenswerk en wil ik niet ten onder zien gaan. De bedoeling is dat iemand de wijngaard huurt en dus het bedrijf gaat runnen. Ik blijf hier wonen en kan diegene de eerste jaren begeleiden.”