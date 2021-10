Gezocht: jonge helden in Drimmelen voor jeuglintje

‘Paus van de Oosterhout­se horeca’ Dré de Jong zag het uitgaan veranderen en is daar niet rouwig om

17:00 OOSTERHOUT - Al jaren is hij het gezicht van de Oosterhoutse horeca. Dré de Jong (65), plaatselijk voorzitter van Horeca Nederland en uitbater van Chefz Proeflokaal, heeft bijna een halve eeuw ervaring in de lokale uitgaanswereld. Per 1 januari stopt hij ermee. ,,De horeca staat er hier beter voor dan veertig jaar geleden’’, zegt De Jong.