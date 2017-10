Gezin uit Geertruidenberg: Heimwee naar het azc, 'Daar had ik veel vriendjes'

TILBURG/GEERTRUIDENBERG - Een asielzoekerscentrum is een tussenstation, maar het kinderhart kan er wel sneller van gaan kloppen. Heimwee naar het azc in Tilburg. Yehia (10), Mohammad (7), Seif (5) en Amira (4) uit Geertruidenberg kijken terug op een kinderparadijs: 'We gingen iedere dag met elkaar voetballen'.

'Ik mis het soms wel. Daar had ik veel vriendjes", vertelt de tienjarige Yehia Kalash uit Syrië. Hij heeft het hier niet over zijn thuisland, maar over zijn vorige woonplaats het asielzoekerscentrum in Tilburg. Samen met zijn oom Ayham (34) en tante Leila Kalash (25), twee neefjes Mohammad (7) en Seif (5) en nichtje Amira (4) is hij twee jaar geleden naar Nederland gevlucht. Het eerste jaar heeft de familie doorgebracht in het azc in Tilburg.

Sinds vorig jaar woont de familie Kalash in Geertruidenberg. Aan de keukentafel in hun rijtjeswoning vertellen de kinderen over hun 'vorige huis'. Glimlachend kijkt Ayham toe. Zijn vrouw Leila is helaas ziek en moet daarom tijdens het gesprek verstek laten gaan.