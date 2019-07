Gezin treft twee insluipers aan in achtertuin in Oosterhout

Lichaams­kunst in de kerk in Geertrui­den­berg

14 juli GEERTRUIDENBERG - ,,Ik was nog niet eerder in Geertruidenberg geweest", geeft Femke Gerestein heel eerlijk toe. Maar toen haar de kans geboden werd om werk te maken voor de expositie #OPPAPIER in de Geertruidskerk van Geertruidenberg, aarzelde ze geen moment. Samen met Alle Jong exposeert ze de komende zomermaanden haar werk in de kerk.