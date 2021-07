Gezelligheid troef tijdens de Ronde van de Bokkewei

„Was het moeilijk om te winnen?” vraagt organisator Walther Hoosemans aan Olivier de Mulder die van de zeven jongens in zijn wedstrijd de snelste was. „Nee”, zegt hij terwijl hij op de stoel klimt van de glimmende cabrio. Hij is helemaal klaar voor het ererondje in de open auto en bloemenkrans waarmee elke rondewinnaar beloond wordt. Stralend, met zijn handen in de lucht, neemt hij het applaus in ontvangst van het publiek.