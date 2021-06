‘Gezamenlijke huisvesting voor ABG-gemeenten in één gebouw is noodzaak’

Oosterhou­ter (28) belt meerdere keren 112 zonder noodzaak met ballon lachgas aan zijn mond

29 mei OOSTERHOUT - Een 28-jarige man uit Oosterhout heeft zaterdagochtend rond 03.20 uur meerdere keren 112 gebeld, zonder dat daar een noodzakelijke reden voor was. Hij is in zijn woning in de wijk Oosterheide aangehouden, waar hij met een ballonnetje lachgas aan zijn mond zat.