Gezamenlijk gemeentehuis Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen voorlopig van de baan

Ton Biemans vertrekt: ‘Toon Hermans stond op de planken van de Schatte­lijn, maar alleen ik zag hem’

11:04 GEERTRUIDENBERG - Theo Maassen, Ronald Goedemondt, Freek de Jonge en Najib Amhali. Ton Biemans haalde ze de afgelopen 31 jaar naar ‘zijn' theater De Schattelijn in Geertruidenberg. Maar nu is het tijd voor een nieuwe akte in zijn leven.