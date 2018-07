Gewonden bij ongeluk op A27 bij Oosterhout: weg dicht richting Hooipolder

Video + update Nieuw Brabants warmtere­cord: 37,6 graden in Gilze en Rijen

26 juli GILZE EN RIJEN - Donderdag 26 juli gaat voorlopig de boeken in als de warmste dag in Brabant ooit gemeten. Bij het weerstation in Gilze en Rijen werd vandaag 37,6 graden gemeten.