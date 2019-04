Gewonden bij gewapende overval in Madese Cyclaamstraat

Het gaat om de bewoner van een hoekhuis en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Rond 03.40 uur meldden zij de politie dat zij in hun woning gewond waren geraakt bij een mishandeling. Vermoedelijk door drie belagers.

Taser

De daders, zover nu bekend drie mannen in donkere kleding, zijn na de mishandeling waarschijnlijk gevlucht in een zwarte Citroën C2.

Rustig

De overval is voor omwonenden redelijk geruisloos verlopen. Vrijwel niemand in de lange, doorgaans rustige Cyclaamstraat heeft er iets van gemerkt.

Een bewoner van de Anjelierstraat kreeg zondagnacht wel het één en ander mee. ,,Ook ik hoorde lawaai en dacht eerst dat het jongens waren die uit de kroeg kwamen. Ik ben opgestaan om even te controleren of ze niets met mijn auto zouden doen", zegt hij.

Vluchtende man

,,Toen ik keek zag ik door het plantsoen in de Cyclaamstraat een man rennen in donkere kleren. Even later reden er politiebusjes de straat in.” Een buurvrouw uit de Cyclaamstraat bevestigt dat. ,,Ik heb die politiebusjes ook gezien. Maar verder niks gehoord.”

,,Ze gingen daar naar binnen", knikt de bewoner van de Anjelierstraat naar een hoekhuis even verderop. ,,Daar waar die fiets staat.” Een mountainbike, een jas slordig over het stuur geworpen. Tegen een gevel waar de buitenlampen nog branden. Een half leeg gegeten bakje friet op het tuinpad.

Getuigen

Wat het motief van de overval is geweest, wat er precies is gebeurd, is allemaal nog niet helder. De politie is nog bezig met een onderzoek. Er is nog niemand opgepakt. Getuigen worden gevraagd zich te melden.