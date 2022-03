Gewonde bij ongeluk op A27 bij knooppunt Hooipolder: weg dicht

Het ongeluk gebeurde rond 06.15 uur. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Door het ongeval is de verbindingsweg van de A27 naar de A59 richting Waalwijk dicht. Mensen die de Efteling willen bezoeken kunnen omrijden via Den Bosch over de A15, A2 of A59, dat meldt de ANWB.