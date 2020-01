Gewonde bij grote brand in loods Raamsdonksveer: geschrokken bewoners horen gasflessen ontploffen

video + updateRAAMSDONKSVEER - Bij een grote brand in Raamsdonksveer is woensdagavond één persoon gewond geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De brand woedde in een loods aan de Boterpolderlaan, waar auto's staan opgeslagen. Rond 22.30 uur wordt gemeld dat de brand onder controle is.

Het gaat om een loods waar auto’s staan om gerepareerd en gespoten te worden. Hoeveel auto's daar staan, is niet bekend. Wel is het duidelijk dat het pand rond 21.00 uur in lichterlaaie stond, waardoor de schade groot zal zijn.

Volgens de brandweer is iemand zelfstandig uit de brandende loods gekomen, waarbij die persoon gewond raakte en naar het ziekenhuis is gebracht. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat.

Woningen ontruimd door uitslaande vlammen

De brand was uitslaand, waarbij de brandweer probeerde te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar naastgelegen panden. Er waren een hoogwerker en schuimblusvoertuig aanwezig om de brand onder controle te krijgen wat rond 21.50 uur lukte.

Quote Mijn twee kinderen riepen opeens: brand, brand! Buurtbewoonster

Drie naastgelegen woningen zijn door de brandweer ontruimd. De huizen werden natgehouden om overslag van het vuur te voorkomen. Geparkeerde auto’s zijn door buurtbewoners in veiligheid gebracht.

Buurtbewoonster hoort knallen: ‘Ben me kapot geschrokken’

Ondanks de regen stonden er zo'n tweehonderd toeschouwers naar de brandende loods te kijken. Een buurtbewoonster vroeg aan een brandweerman of haar huis in gevaar kwam. Dit was volgens hem niet het geval.

,,Ik ben me kapot geschrokken", zegt ze. ,,Mijn twee kinderen riepen ineens ‘brand brand!’. Ik heb toen gelijk 112 gebeld. Die zeiden dat er al gebeld was en er al twee wagens onderweg waren”, vertelt ze. ,,Het begon met een klein brandje maar ineens hoorden we knallen en een harde plof. Toen schoten de steekvlammen het dak uit. Ook wel logisch want er staan daar binnen auto’s en materialen als gasflessen om ze te repareren. Ook ligt er hout dus alles is goed brandbaar, zal ik maar zeggen.”

Volledig scherm Brand in loods in Raamsdonksveer © Jeroen Stuve / MaRicMedia

Volledig scherm Grote uitslaande brand in loods Raamsdonksveer, zeker tweehonderd mensen staan te kijken. © Cobine van der Louw