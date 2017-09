Gewelddadige straatroof in Raamsdonksveer, daders vluchten in auto

Dongense advocaat die verdacht wordt van wapenhandel blijft voorlopig geschorst

15:12 BREDA - De Dongense advocaat Bart V. die kantoor houdt in Breda wordt verdacht van betrokkenheid bij wapen- en drugshandel en is door de Raad van Discipline nu ook voor onbepaalde tijd geschorst. Dat heeft de Raad van Discipline in Den Bosch besloten.