Gewapende overval op sushi-frietzaak in Waalwijk, daders ontkomen

Vrouw gewond na val van trap, politie op zoek naar 25-jarige man in verband met 'verdachte situatie'

21:14 WAALWIJK - In Waalwijk wordt gezocht naar een 25-jarige man. Hij wordt in verband gebracht met een incident in een huis aan de Pastoor Kuypersstraat, waarbij een vrouw van de trap is gevallen. Zij raakte gewond.