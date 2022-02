Gevonden boomstamwaterput uit 876 blijft behouden voor Gilze

De boomstamwaterput behoort bij de vondsten van opgravingen bij het Laarspad in het zuidwesten van Gilze. Op deze voormalige akkers worden woningen gebouwd. Omdat Gilze een van de oudste plaatsen is in de Baronie van Breda was de kans op vondsten groot. Voorlopig zijn zeven boerderijen, aanbouwen en vijf boomstamputten gevonden. De opgravingen gaan door, want mogelijk is er ook in de IJzertijd bewoning geweest.