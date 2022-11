Gevluchte Oekraïense journalist wordt blij van Nederland: ‘Jullie glimlach maakt het leven hier aangenaam’

ZATERDAG 4D SCO pakt eerste periodeti­tel na zege op DVVC

SCO is winnaar geworden van de eerste periodetitel door met 1-2 te winnen van DVVC. De ploeg uit Oosterhout had hiervoor de troeven niet in eigen hand, maar was afhankelijk van het resultaat van RFC tegen GSC/ODS. RFC voerde immers de ranglijst aan met een punt voorsprong op SCO. Maar het team van Stefan Brok kwam tegen GSC/ODS niet verder dan 2-2 en moest daardoor de eerste prijs van het seizoen aan de Oosterhoutse concurrent laten.

20 november