Geveltuintjes moeten Oosterhoutse binnenstad groener maken

Riny uit Made is groundhop­per: hij bezoekt zoveel mogelijk stadions en wedstrij­den

19:50 MADE – Door voetbalstadions te bezoeken, beland je op plekken waar andere toeristen niet komen. Of zelfs willen mijden. Madenaar Riny van Groesen is een zogenoemde groundhopper: hij gaat naar zoveel mogelijk stadions en wedstrijden in het buitenland en bracht onder het pseudoniem ‘Spilla Pazzo’ -ofwel: speldjesdwaas- het boek Groundhopping All Over The World uit. In eigen beheer, in een oplage van honderd.