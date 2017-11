Geur van erwtensoep en wafels op Winterfair in Dongen

Nauwelijks te passeren na­tuur­kun­de-do­cent Werner Verhoeven (Madese Boys): 'Schieten is stoppen'

17:15 Wie het de laatste weken over de tweede klasse had, sprak vooral over de verrassende promovendus Cluzona, het dolende Kruisland of het stugge Zundert. In de schaduw van die clubs wist ondertussen stiekem een sympathieke dorpsclub mee te sluipen: Madese Boys.