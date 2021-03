‘Getraumatiseerde’ Huub krijgt les mee van de rechter: kijk uit met wie je in huis haalt

Deze week deel twee van een tweeluik. Vorige week ging het in deze rubriek over de handel en wandel van Marouane Z. (23) deze jongeman werd regelmatig gezien in een woning aan de Korte Hoogstraat in Oosterhout. Nader politieonderzoek, ingezet na meldingen bij Meld Misdaad Anoniem, leverde een strafzaak op tegen de jongeman en resulteerde in een taakstraf van 70 uur voor het bezit van- en de handel in cocaïne.