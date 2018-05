Gestolen auto uit Oosterhout en diverse auto-onderdelen gevonden na politie inval in een bedrijfspand in Heesbeen

De politie had een vermoeden dat er in het bedrijfspand illegale activiteiten met auto's plaatsvonden. Dat bleek bij de inval te kloppen. De auto’s, een Volkswagen Golf en een Audi A4, werden in Oosterhout en Tilburg op 30 april gestolen. De Audi was al grotendeels gestript. Bij de Volkswagen was een begin gemaakt met het demonteren van de onderdelen. De vrachtwagen die in de loods stond was op 26 maart in Nistelrode gestolen. Hierin lagen diverse auto-onderdelen. Ook trof de politie twee jammers in het pand aan.