Gesprekken met omwonenden maakten droombaan Robert Adang op vliegbasis Gilze-Rijen nog mooier

Aantal Oekraïners in Lage Zwaluwe neemt nu snel toe: zeker honderd vluchtelin­gen voor de kerst

LAGE ZWALUWE - Het aantal Oekraïners dat gehuisvest is op de vluchtelingenboot in de haven van Lage Zwaluwe is deze week in rap tempo toegenomen. Waren het er in het begin van de week nog slechts vijftien, vrijdag stond de teller op 55.

16 december