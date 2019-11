Geslaagd jaar voor stadstuin de Schelp

,,Als buitenlocatie zijn we vooral blij met het goede weer van het afgelopen jaar", zegt Annemieke de Jong die al vanaf 1996 voorzitter is van stichting Muziekschelp. Maar het is niet alleen het goede weer dat zoveel bezoekers naar de historische tuin achter de Sint Janstraat heeft gelokt. ,,We zetten een gevarieerd programma neer met jazz, folk, klassiek, hafabra en een beeldententoonstelling en dat heeft goed uitgepakt. Naar de concerten zijn 1800 mensen gekomen en dat is meer dan in eerdere jaren.” Het totale aantal bezoekers is hoger, omdat er veel dagjesmensen naar de tuin komen kijken. De tuin, een rijksmonument, is ieder jaar geopend van half mei tot en met half september.

Complimenten vanuit het publiek

Quote Als bezoekers genieten, dan zie je dat terug in de giften.” Annemieke de Jong, Voorzitter stichting Muziekschelp. Dankzij de hogere bezoekersaantallen is er meer geld binnengekomen. De Jong: ,,Als bezoekers genieten, dan zie je dat terug in de giften. We kregen dit jaar veel complimenten vanuit het publiek en dat vertaalt zich in de hoogte van de donaties. Het is niet zo dat we zwemmen in het geld, maar met de huidige trouwe sponsoren en de donaties redden we het. We geven niet meer uit dan we hebben en dat werkt.”

Jubileumprogramma

Volgend jaar bestaat de stichting 25 jaar. ,,We hebben allerlei plannen, maar we kunnen nog niets naar buiten brengen. Eerst moet blijken of het allemaal kan en daarbij zijn we onder meer afhankelijk van een kleine subsidie die we aan gaan vragen. Als we zeker weten welke plannen door kunnen gaan, maken we het jubileumprogramma bekend.”

Een rustgevende tuin met een verfijnd cultureel programma

De stadstuin wil meer jongeren trekken, maar de organisatie beseft dat het imago van rustgevende tuin met een verfijnd cultureel programma voor de meeste jongeren niet aantrekkelijk is. De Jong: ,,We moeten daar niet krampachtig over doen. We doen ons best om bands neer te zetten die ook voor een jong publiek leuk zijn, maar de toeloop valt tegen. We zijn het Parkfeest niet. Oosterhout heeft veel ouderen en daar wordt niet zo veel voor georganiseerd. Bij ons is het rustig en gratis. Ouderen kunnen hier naar toe, van de muziek genieten en met anderen bijpraten. Dat is een gat in de markt, want als we iets voor jongeren hebben, dan komen de ouderen ook.”

