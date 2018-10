Gertrudis komt terug: 'Sterker en mooier dan ooit'

Ideeën voor een terugkeer van Gertrudis zijn er al genoeg. Het kapelletje was van hout, mogelijk wordt de nieuwe kapel van steen. Schellevis: "Ik zit net toevallig naar plaatjes te kijken van kapelletjes in België. Van steen. Je zou het dan van binnen met hout kunnen afwerken. Het liefst hebben we een zonnepaneel op het dak, zodat we energie kunnen genereren om het 's avonds verlicht te houden. Misschien zelfs met een beveiligingscamera erbij. Het kapelletje moet toegankelijk blijven, maar beter beschermd."

Voordat het zover is, moeten er eerst nog middelen komen. "Want we hebben alles met eigen geld betaald. Er zat heel veel tijd en liefde in. We hebben inkomsten gekregen door de verkoop van Gertrudis Minne (wijn). Het wordt moeilijk om opnieuw zoveel wijn te verkopen. Ik hoop dat het beeld een toegankelijke plaats in de Geertruidskerk krijgt en dat we ernaast een collectebus kunnen zetten. Verder hopen we op giften en wellicht hulp vanuit de gemeente."