Geridderde Oosterhouter: 'Ik was continu met sport bezig'

Zijn belangstelling voor het vak lichamelijke opvoeding (gym) ontstond bij de in Hank geboren Piet van Dortmont in Baarle-Nassau. Op de kweekschool daar kreeg hij gym- en turnles van Noud Vriends en Jan Schets. ,,Die mannen hadden zo'n uitstraling en een wil om te presteren, dat ik dacht: dat wil ik ook! Zij hebben mij enthousiast gemaakt voor het vak lichamelijke opvoeding. En dat ben ik nog.''

Van Dortmont stamt niet uit een sportfamilie. Eén inmiddels overleden broer deed aan hardlopen. De rest van het gezin had niets met sport. Wat hij wel van zijn vader erfde, was zijn liefde voor NAC. ,,Elke thuiswedstrijd zat vader op de tribune. Dat doe ik nu ook nog.'' Zelf speelt hij tennis, maar het grootste deel van zijn leven draaide het om het vakgebied lichamelijk opvoeding: van zelf lesgeven tot cursussen organiseren en bestuurswerk voor landelijke bonden.

Serieuze baan

Met een stem waaraan je hoort dat de gebruiker gewend is om in gymzalen en sporthallen te praten, neemt de vitale 78-jarige zijn carrière door. Van Dortmont: ,,Op de kweekschool volgde ik de gymlessen, maar kreeg ik ook met een groepje studenten in eigen tijd turnles van specialist Jan Schets. Later heb ik de acte S, de bevoegdheid voor gymonderwijs, gehaald. Mijn eerste baan kreeg ik aan enkele scholen in Dussen en Hank." Het is een baan van enkele uurtjes op de ene en enkele uurtjes op de andere school.



Een serieuze baan wordt hem tijdens een avondje uit in Oosterhout aangeboden door toenmalig directeur van de Tarcisius-ulo (later de Willem van Duvenvoordemavo) Charles Krijnen. Het is 1964. Een belangrijk jaar voor Van Dortmont. ,,In dat jaar ben ik getrouwd, kwam ik door mijn nieuwe baan in Oosterhout wonen en werd ik actief voor de afdeling West-Brabant van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO).'' Omdat iemand het moest doen, werd de Oosterhouter penningmeester - en bleef dat 51 jaar!

Volledig scherm PL van Dortmont krijgt een lintje van burgemeester Fränzel in Oosterhout © Jamaica Vink

Vrije uurtjes

De periode op de Oosterhoutse ulo herinnert Van Dortmont zich als een fijne periode. ,,Ik was continu met sport bezig. Overdag had ik mijn reguliere gymlessen en na school trainden we vaak met extra gemotiveerde leerlingen voor allerlei toernooien. Met de winnaars van onze schooltoernooien namen we het dan op tegen teams van scholen uit de regio. We deden aan veld- en zaalvoetbal en volleybal. Daar gingen heel wat vrije uurtjes inzitten. Gelukkig had mijn vrouw daar begrip voor.''

Toch bleek de oud-gymleraar nog wat tijd over te hebben en zei in 1968 'ja' tegen de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) toen die hem in 1968 vroeg secretaris en cursusleider te worden. Vanaf dat moment doorkruist hij heel Nederland om in het weekeinde cursussen in lichamelijke opvoeding te geven. Ook in deze functie was Van Dortmont een man van de lange adem. Hij deed dit werk 35 jaar.

Brein achter de sport