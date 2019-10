Geplaagd The White Boys breekt ook met Leon Hutten: ‘Geen enkel vertrouwen meer‘

Afgelopen week bleek dat The White Boys in financieel zwaar weer verkeert. Uiterlijk 31 oktober moet er duidelijkheid zijn over het voortbestaan van de vereniging. De club baarde enkele maanden geleden opzien met torenhoge ambities. Voorzitter Sluijmers wilde The White Boys in vijftien jaar tijd de vereniging, die nu op het laagste niveau acteert, naar de hoogste klasse in het amateurvoetbal brengen. Hutten werd aangetrokken voor de jeugd, oud-PSV‘er Theo Lucius is trainer bij het eerste elftal.