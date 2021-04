Georgina (14) verhuisde in coronatijd van Rotterdam naar Oosterhout: ‘De rust hier past beter bij me’

Jong in...Oosterhout en de stad Granada in Nicaragua hebben volgens Georgina Gras-van de Veerdonk (14) meer gemeen dan je in eerste instantie zou denken. ,,Mensen zijn hier heel gastvrij en open.”

Vorig jaar verhuisde je van Rotterdam naar Oosterhout. Hoe leerde jij je nieuwe stad kennen?

,,Dat is best lastig in coronatijd, omdat je graag alles wilt ontdekken, maar veel niet kan. Daarom fiets ik veel rondjes om te kijken wat er allemaal te doen is en hoe het eruitziet. In Oosterhout kun je beter fietsen dan in Rotterdam. Ik ben blij dat we zijn verhuisd. De rust hier past beter bij me.”

Ben je een natuurmens?

,,Ik ben graag buiten. Wandelen, hardlopen of voetballen. Ik woon vlak bij de Vrachelse Heide en daar kom ik graag. Alleen, of met mijn familie en de hond.”

Is er vergeleken met Rotterdam wel genoeg te doen in Oosterhout?

,,Zeker. Natuurlijk is Rotterdam wel groter, maar Oosterhout heeft ook een leuke binnenstad. In het begin noemde ik dat nog weleens ‘het dorp’, maar daar moet je bij Oosterhouters niet mee aankomen heb ik gemerkt, haha.”

Heb je hier snel vrienden kunnen maken?

,,Voordat we verhuisden heb ik groep 8 al in Oosterhout gevolgd. Daar heb ik snel vriendinnen gemaakt, want dat was nog voor corona. Het is wel jammer dat we nu niet zoveel samen kunnen doen. De binnenstad ontdekken, bijvoorbeeld. Ik vind het leuk om te winkelen. Ik hoop dat corona snel voorbij is.”

Ben je erg coronamoe?

,,Het is soms wel lastig, hoor. Je wilt graag dingen doen, maar dat gaat niet altijd. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar de Oosterhoutse kermis. Ook mis ik het logeren bij mijn oma. Ik zie haar heel af en toe, en dan op afstand. Ik mis haar gezelligheid en geklets.”

Hoe ga je daarmee om?

,,Ik denk dat sporten goed helpt. Ik ga vaak een rondje hardlopen of wandelen. Wanneer je buiten bent en tijd neemt voor jezelf, hoef je even nergens aan te denken.”

Hoe zou je een Oosterhouter omschrijven?

,,Mensen zijn heel open en gezellig. Als je iemand tegenkomt, is het makkelijk om een praatje te maken. Dat is in Rotterdam wel anders; daar loopt iedereen elkaar gewoon voorbij. Toch kende ik het wel uit Nicaragua.”

Waarom ben je van Nicaragua naar Nederland verhuisd?

,,Ik woonde daar in een kindertehuis, omdat mijn biologische ouders niet meer goed voor mij konden zorgen. Toen ik zes jaar oud was, ben ik geadopteerd door mijn ouders en samen met mijn broertje naar Nederland verhuisd.”

,,Ja, best wel. De taal was moeilijk om te leren en hier is het koud en daar juist lekker warm. Ook het eten is heel anders: hier wordt veel brood gegeten, terwijl we daar veel warm aten. Ik mis het soms wel, maar het kindertehuis zelf niet zo heel erg, want daar moest ik altijd binnen de hekken blijven en voelde ik me opgesloten.”

Vorige maand wandelde je op eigen initiatief 490 euro bij elkaar voor de zorgmedewerkers. Hoe kijk je daarop terug?

,,Ik doe graag iets goeds voor andere mensen en miste het sporten op school. Ik heb er veel leuke reacties op gekregen. Ik zou nog weleens zoiets willen doen voor een ander goed doel. Het geeft me een goed gevoel.”

Wat zijn jouw dromen voor de toekomst?

,,Ik wil graag dierenarts worden. Of iets met sporten: professioneel skiën bijvoorbeeld. Mijn grote voorbeeld is Lindsey Vonn.”

En woon je later ook nog in Oosterhout?

,,Ik denk het niet. Ik denk dat ik waarschijnlijk wel naar een ander land verhuis. Ergens waar het warm is, of waar bergen zijn en ik veel kan skiën. Oostenrijk, bijvoorbeeld. Als ik maar veel buiten kan zijn.”

Georgina Gras-van de Veerdonk (14) Woont met: moeder Nathalie, vader Robert en broertje Eddy

Huisdieren: hond Hoogy

School: brugklas kader-mavo op het Curio

Hobby’s: voetballen, hardlopen, skiën en afspreken met vriendinnen.

Bijbaantje: nee

Verliefd: nee