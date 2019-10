‘Genieten van de tijd die we nog hebben’

Nel: ,,We hebben nu eigenlijk meer contact dan vroeger. We schelen vier jaar, als kind is dat natuurlijk wel veel. Ruim tachtig jaar later maakt dat niks meer uit.”

Caroline: ,,Toen je hier kwam wonen was het eigenlijk meteen goed. Het Hultense trekt toch meteen weer aan hè; dat je uit hetzelfde dorp komt. We kennen veel dezelfde mensen.”

Nel: ,,Het is heel fijn dat we elkaar al zo lang kennen. Iedere zondag nemen we standaard samen even de week door en bespreken we de nieuwe week.”

Caroline: ,,Als er iemand dood is, weet jij dat vaak als eerste.”