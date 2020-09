Genieten op vakantieparken: Welshman Charlie viert nazomer in Beverburcht in Drimmelen

De zomervakantie is voorbij, maar de (na)zomer nog niet. In Brabant was er dinsdag zelfs sprake van tropische temperaturen. Er zijn echter nog wel degelijk mensen die vakantie vieren deze dagen. We bezochten enkele geluksvogels op vakantieparken in de regio.

Op camping De Beverburcht in Drimmelen is het rustig: niet gek op een doordeweekse dag in het naseizoen. Nu gaat de slagboom bij de entree van de camping maar mondjesmaat op en neer. Senioren genieten er van hun vaste standplaats, maar met het prachtige weer stappen er ook veel op de fiets of (gehuurde) boot voor een tochtje.

Mooiste plekjes

Rond 14.00 uur rijdt er een grote motor het terrein op. De bestuurder is de 66-jarige Charlie Russell. Achterop zit zijn vrouw Anneloes (59). Ze zijn vanuit hun woonplaats Heerhugowaard naar Brabant gereden om een paar dagen in De Biesbosch door te brengen. "Ik ben hier nog nooit geweest en het werd me aangeraden," aldus Anneloes. Het echtpaar toert normaal gesproken met hun Honda Goldwing door heel Europa om daar op de mooiste plekjes vakantie te vieren. "Maar dat zit er door corona momenteel helaas niet in. Omdat het ineens zo'n mooi weer werd, besloten we spontaan om er nu nog een paar dagen tussenuit te gaan. Gisteravond maakten we het plan en vanochtend boekten we deze camping."

Op het trekkersveldje van De Beverburcht hangt een bord dat attendeert op de 1,5 meterregel. Maar dat wordt geen probleem want op het grasveld staan slechts twee andere tentjes. "We zetten hier dadelijk lekker ons tentje op en dan gaan zijn we er klaar voor," vertelt Charlie die van oorsprong uit Wales komt maar al 29 jaar in Nederland verblijft. "Dankzij de Brexit ben ik sinds vorig jaar officieel Nederlander," grijnst hij. Maar hij blijft trots op zijn roots: "Kijk maar naar het vlaggetje op mijn motor." Je krijgt een Welshman dus wel uit Wales, maar Wales niet uit een Welshman...



Anneloes heeft er zin in, al had ze het iets rustiger verwacht: "Ik stoor me nu al een beetje aan de langsrazende speedboten en jetski's. Maar het is hier prachtig, dus het zal toch wel genieten worden."

Vier vakanties annuleren

Genieten van een welverdiende vakantie. Dat had de familie Van Hamond - bestaande uit vader Maikel (41), moeder Leonie (40) en zoontje Nado (7) - uit Tilburg deze periode ook graag gedaan: in het buitenland wel te verstaan. Zij zagen echter maar liefst vier vakanties geannuleerd vanwege corona. Vader Maikel (40) is teleurgesteld: "We hadden reizen geboekt naar Turkije, Spanje, weer Turkije en Griekenland. Maar ze werden allemaal gecanceld. Dus we worden nu gek van de vouchers."

Daarom verblijven ze nu op 't Haasje in Oosterhout, het recreatiepark waar ze een vaste staplek hebben. "Het is hier ook fijn, maar we hadden toch liever in het buitenland gezeten. Ik ben vrachtwagenchauffeur en werk altijd de hele zomer door. September is onze vaste vakantiemaand. Maar dit jaar is het echt een drama door corona. We vermaken ons prima in het zwembad. De 34 graden van vandaag doen niet onder voor de temperaturen in het buitenland. Dat is een schrale troost, maar het blijft echt gigantisch balen."

Het beste van maken

Op camping Beekhoek in Ulvenhout genieten naast de gasten ook eigenaren Lenie (70) en Wim (72) Rops van de prachtige nazomerdagen. "Wij runnen deze camping al 46 jaar en willen het gaan overdragen aan onze zoon en schoondochter. Ondanks de coronasluiting in het voorjaar mogen we niet mopperen. En waarom zou je ook, je kunt er toch niets aan doen. We maken er gewoon met zijn allen het beste van," aldus Lenie.