Gemeentes zeggen niet of er handhaving komt op controle coronapas, maar enthousiast zijn ze niet

Stichting Saarisniet­gek wil taboes doorbreken: ‘Iedereen heeft zijn problemen’

14 september OOSTERHOUT - Stress van sociale media, ouders die gaan scheiden of de prestatiedruk op school. ,,Iedereen heeft zijn problemen en mentale gezondheid. Dat willen we onder kinderen bespreekbaar maken.” Daarom is in Oosterhout de Stichting Saarisnietgek opgericht.