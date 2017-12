Gemeenteraad Oosterhout veegt plan armoedebestrijding kinderen van tafel

Het plan van het gemeentebestuur om de extra 250.000 euro vanuit het Rijk vooral in te zetten op gezonde voeding en naschoolse activiteiten, is door de raad compleet van tafel geveegd. Zeven fracties verzoeken het college in een motie om in februari met een nieuw plan te komen. 'Een gemiste kans', 'het plan raakt het doel niet'. Indiener Gerard Heintjes (VVD): ,,Wat nu voorligt, is een algemeen toegankelijk voorziening die als bijvangst kinderen in armoede meepakt.''

Maatwerk

Volgens de partijen moet maatwerk het toverwoord zijn. Zo stellen ze voor om het beschikbare geld in een fonds te stoppen. Daarop kunnen jongeren en ouderen dan aanspraak maken voor benodigde voorzieningen. De partijen noemen enkele voorbeelden: van een tablet tot een bijdrage aan een buitenlandse schoolreis. Anton van Opzeeland (PvdA): ,,Zodat ook deze kinderen volledig mee kunnen doen op school, in de wijk en in de maatschappij.''

Geschoffeerd

Cees Noltee (Groen Brabant) heeft forse kritiek op de actie van zijn collega's. ,,Het heeft al even geduurd voor dit plan klaar was. Door deze motie gebeurt er nog steeds niets met het extra geld voor kinderen in armoede.'' Ook vindt hij dat de kinderen en maatschappelijke organisaties die hebben meegedacht over het voorliggende plan 'geschoffeerd' worden.

Impuls

,,Het wordt een klus, maar we proberen in februari met een nieuw voorstel te komen'', reageert wethouder Mark Vissers (Lokaal Sociaal, minima). Hij vindt het wel 'jammer' dat een ingediend plan van de Tienerpartij voor iPads in de klas regelmatig is genoemd. ,,Terwijl wij gesproken hebben met leerlingen uit het basisonderwijs en Mgr. Frencken College. Daar wordt wat makkelijk overheen gestapt.'' Ook zegt hij: ,,Sommige partijen lijken te denken dat er nu geen beleid is. Maar er is al hartstikke veel. Dit is bedoeld als aanvullende impuls.''