Gemeenteraad Oosterhout: 'Begrijpen teleurstelling in stadsbestuur'

Redder van zinkende automobilist in Raamsdonksveer: 'Het was net op tijd, ik had niet veel later moeten zijn'

12:17 RAAMSDONKSVEER - Hij was op weg naar de Chinees, om een loempia te halen. Maar toen hij een auto met een man erin zag zinken in het water, kreeg de avond voor Corné Spapen een hele andere wending. De 48-jarige Bergenaar trok zijn kleren uit en redde de automobilist uit de zinkende auto. "Net op tijd, ik had niet veel later moeten zijn."