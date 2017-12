Gemeenteraad Geertruidenberg positief over aankoop jachthaven Hermenzeil: 'Deze zware criminaliteit los je niet op met een boa'

Volgens de gemeente kende de locatie Hermenzeil diverse problemen de afgelopen jaren. Zoals de aanwezigheid van wapens en drugs. De gemeente is nu via een onderhandse bieding eigenaar geworden en hoopt de jachthaven te verkopen aan een ondernemer die uitgebreid gescreend en getoetst wordt via de Wet Bibob.

“Goed gedaan”, vindt Patrick Kok (VVD). “Veiligheid is onze kerntaak. Criminelen moeten hier geen voet aan de grond krijgen.” Ook Wim Quirijnen (Lokaal+) is lovend. “Dit is daadkrachtig. Dat het iets meer geld gaat kosten, soit. Deze zware criminaliteit los je niet op met een boa. We hopen op een integere ondernemer voor de toekomst.” Berrie Broeders (CDA) is 'trots' op de aankoop. "Ik hoop dat dit niet meer nodig is. Ik hoop dat er in Den Haag meer aandacht is voor dit soort problemen."