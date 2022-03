Gemeenteraad Dongen geïnstalleerd met twaalf (!) nieuwe gezichten

DONGEN - In Dongen is de gemeenteraad geïnstalleerd. René Jansen (VPD) is beëdigd als raadslid, maar blijft tegelijkertijd wethouder tot er een nieuw college is.

Als er vanuit de raad een vraag gesteld wordt die bij zijn portefeuille hoort, zal hij als wethouder antwoord geven. Hoe dat in de praktijk gaat werken, moet blijken.

Er zijn twaalf nieuwe gezichten in de raad, meer dan de helft. Het CDA is twee keer zo groot geworden. D66 heeft er een zetel bij gekregen. De Dongense VVD heeft een zetel minder dan in de vorige periode.

Migratie

VVD-lijsttrekker Petra Lepolder is niet beëdigd. Zij zal geen zitting nemen in de gemeenteraad. De PvdA is helemaal uit de raad verdwenen, en wil zich concentreren op een terugkeer over vier jaar.

In de raad zitten nu veertien mannen en zeven vrouwen, een vrouw meer dan in de afgelopen vier jaar. Er zitten twee leden in met een migratieachtergrond. Ulas Köse van D66 en Esra Citak-Türkyilmaz van VPD. De nieuwe gemeenteraad is jong, met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar.

Coert van Os legt de eed af als gemeenteraadslid.