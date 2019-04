Gemeenten zetten proefproces treintrillingen door

RIJEN/DORST - De gemeenten Gilze en Rijen, Oosterhout en Dorst zetten de plannen voor een proefproces over schade door treintrillingen door. ProRail erkent deze schade niet omdat daar geen wetgeving over bestaat. In Rijen gaat een expert de schade bij twee deelnemers opnemen.

Tunnel

De trillingen door treinen blijven bewoners langs het spoor bezig houden. Niet vreemd want er wordt volop geklaagd en het spoorvervoer neemt de komen jaren verder toe. Verder speelt in Rijen nog dat er een tunnel komt onder het spoor tussen Stationsstraat en Julianastraat. Omwonenden vrezen dat mogelijk daardoor de trillingen verder toenemen. ProRail is wel in overleg met omwonenden en neemt op diverse fronten maatregelen.

Shimlifts

Enkele maanden geleden heeft ProRail zogeheten Shimlifts geplaatst bij spoorwegovergangen in Gilze en Rijen, Dorst en Oisterwijk. Deze verstelbare blokjes moeten oneffenheden tussen spoorstaven dempen. Wethouder Rolph Dols zegt dat de begeleiding aan inwoners vanuit de gemeente is toegezegd. ,,Daar is met spoorbeheerder ProRail ook over gesproken. En ProRail heeft daar ook geen moeite mee.”

Volledig scherm De kunststof wig wordt tussen de spoortstaaf en de betonnen onderlegger gemonteerd. Dat heeft een dempend effect voor trillingen ook omdat de rails zo op gelijke hoogte komen. © Foto KamPa BV/BAM/Movares

Vertrouwen

Bart van der Ven van Rijen Trilt is een van de mensen waar ook meetapparatuur is aangebracht. Hij woont op ruim dertig meter van het spoor. ,,Aanvankelijk hielpen de Shimlifts. Daarna nam het aantal klachten flink toe bij andere omwonenden. Dit weekend is er controle geweest. Ze liggen er keurig in. Het probleem lijkt dat de rails een stukje verderop heel slecht zijn. Dat zou opgelost moeten worden.” Na aanvankelijke skepsis heeft hij nu alle vertrouwen in de Shimlifts. Uit de eerste maand met meetresultaten blijkt dat het aantal trillingen in zijn woning flink is afgenomen. ,,Het is een pilot, dus we moeten dit over langere tijd bekijken en tussentijds aanpassen.”

Drama

Dion van der Sanden van Dorst Trilt is geenszins tevreden. ,,Ook hier gaven de Shimlifts in het begin verlichting. Maar nu is het een drama. Het gaat van kwaad tot erger. Dit is niet de oplossing.” Bij het volgende overleg met ProRail over twee weken wil hij dat ook aankaarten.

Claim