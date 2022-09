Gemeentebelangen Oosterhout: ‘Verbieden houtkachel kan niet, maar stel dan regels op’

Nieuwe start Klein Revuetje, maar Oosterhout­se kopstukken blijven onder het vergroot­glas

OOSTERHOUT - Niet in het Speelgoedmuseum, maar in de kleine zaal van Theater De Bussel in Oosterhout. Ja dat is anders, maar heel veel blijft hetzelfde bij het Klein Revuetje dat begin oktober wordt opgevoerd.

13 september