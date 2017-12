,,Het is een leuke club, met heel diverse achtergronden, betrokken en met gevoel voor humor'', zegt partijvoorzitter Ingrid Scheifes. Na Ariane Zwarts, die momenteel wethouder is in de coalitie met Kern'75 en CDA, staat de huidige fractievoorzitter Johan Manders op 2. Vervolgens Ben Beljaars, Francesco Beterams, Maud van der Meer, Peter van Seters, Maarten van Haperen, Dewi de Hoon en Daniël van Dongen.

Speerpunten

Hoewel nog druk over het verkiezingsprogramma gesproken wordt wil Scheifes wel er al vast enkele speerpunten uitlichten. ,,Waar we echt op willen inzetten is zorg met en voor elkaar. Met name de gevolgen van de WMO. Dat gaat goed, maar kan beter. We willen zorg uitbreiden aan mensen die zich terugtrekken. en onzichtbaar dreigen te worden'' Een ander element is duurzaamheid, zoals energieneutrale woningen bouwen zonder gasleidingen. Het derde punt is veiligheid. ,,In brede zin. Van veiligheid voor fietsen tot ondermijning en veilig wonen voor ouderen'', aldus Scheifes.