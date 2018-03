Gemeentebelang en CDA kapen coalitiebesprekingen Gilze en Rijen

GILZE EN RIJEN - Gemeentebelang en het CDA in Gilze en Rijen hebben besloten zaterdag gezamenlijk de coalitiegesprekken met andere fracties op te starten. Met deze coup wachten ze niet af tot Kern'75, krap de grootste fractie, begint. Daarmee is het politieke spel verrassend snel op de wagen.

CDA (4 zetels) en Gemeentebelang (5 zetels) schrijven dit in een mail die in de nacht van donderdag op vrijdag naar alle fractievoorzitters in de gemeenteraad is gestuurd. 'Namens Gemeentebelang en het CDA nodigen wij u uit voor een oriënterend gesprek in het kader van de vorming van een coalitie', staat te lezen in de brief die is ondertekend door de fractievoorzitters Jac Wouters (CDA) en Johan Manders (Gemeentebelang).

Stevige basis

Beide partijen schrijven verder in een gesprek tot de conclusie te zijn gekomen 'dat er wederzijds een stevige basis is voor dit initiatief.' Ze nodigen de fracties vanaf 10.00 uur uit in de bestuurskamer van het gemeentehuis. Achtereenvolgens D66, PvdA, VVD en als laatste Kern'75. De andere fracties wordt gevraagd vanochtend voor 12.00 uur aan te geven of zij willen/kunnen.

De twee fracties breken hiermee de macht van Kern'75 dat na het grote verlies van 8 naar 5 zetels slechts negentien stemmen meer had dan Gemeentebelang. In plaats van initiatiefnemer, mag de voorheen veruit machtigste fractie nu met 5 zetels nederig aansluiten.

Meerderheid

Want CDA en Gemeentebelang hebben Kern'75 niet per se nodig voor een meerderheid. Alleen de VVD (3 zetels) brengt al een krappe meerderheid van 12 zetels in de raad met 21 leden. Dat dwingt alle partijen die in de coalitie willen tot nederigheid. Dat geldt ook voor Kern'75. De kans op een coalitie met vier partijen is mogelijk, maar lijkt klein. D66 (2 zetels) of PvdA (2 zetels) zouden dan ook een wethouder willen. Mogelijk komt toch Kern'75 als coalitiepartner uit de bus, maar dan als bescheiden coalitiepartner.

Voorkeurstemmen

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt vrijdagochtend om 10.00 uur in een openbare zitting in het gemeentehuis bekendgemaakt. Gisteravond werd wel de voorlopige uitslag voor personen bekend. Hieruit blijkt dat drie personen niet op basis van de volgorde op de kandidatenlijst, maar via voorkeursstemmen als raadslid zijn gekozen. Dat zijn Erol Bahtimur (CDA), Ryan van Osch (VVD) en Walter de Vet (Kern’75). Het is niet duidelijk of De Vet zijn zetel inneemt. Vanwege zijn internationale baan wilde hij juist stoppen als raadslid. Op de verkiezingsavond gaf hij aan af en toe hooguit als vervangend raadscommisielid beschikbaar te zijn.

